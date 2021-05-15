По Крымскому мосту за три года проехали 14 миллионов машин

Фото: инфоцентр "Крымский мост"

Прошло три года с момента открытия автомобильной части Крымского моста. 15 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин торжественно проехал по мосту за рулем «Камаза».

- С момента открытия автомобильного движения по Крымскому мосту проехало более 14 миллионов автомобилей. Из них около 2 миллионов грузовых автотранспортных средств и 165 тысяч автобусов, - подчеркнул начальник отдела дорожных сооружений ФКУ УПРДОР «Тамань» Максим Бородин.

Напомним, протяженность Крымского моста – 19 километров. Он включает 595 авто- и железнодорожных опор. На некоторых участках они были погружены на 100 метров. С крымской стороны к мосту ведет трасса «Таврида», общая протяженность которой составляет больше 250 километров.

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