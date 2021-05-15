На Крым идут дожди и грозы в ближайшие два дня

Фото: Архив "КП"

В Крыму до 17 мая объявлено штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность. Как сообщают синоптики Крымского гидрометцентра, 16 и 17 мая погода резко ухудшится – пройдут дожди.

При этом температура воздуха не изменится. 16 мая будет до +28 градусов днем, 17 мая – до +25. Будет дуть сильный ветер, местами до 17 метров в секунду.

Температура воды в Черном море продолжает прогреваться. В Ялте – до +15 градусов, в Алуште, Евпатории и Черноморском – до +13 градусов.

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