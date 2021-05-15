Симферопольцы бьют тревогу из-за застройки парковки перед республиканским онкоцентром

Фото: "Черный список Крым|Симферополь|Севастополь"/"ВКонтакте"

Симферопольцы бьют тревогу: перед республиканским онкологическим центром начали застраивать площадку для автомобилей.

- На Беспалова нельзя остановиться даже для посадки-высадки пассажира, не говоря уже о помощи больному дойти до приемного покоя или поднести вещи для стационара. Знают, что привозящие на дневной стационар родственники ждут больных, проходящих химио- и радиотерапию, зачастую весь день находятся в машине, - сообщает крымчанин в группе «Черный список Крым|Симферополь|Севастополь» соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе администрации Симферополя изданию ForPost сообщили, что парковку не будут застраивать, там возводят нестационарный торговый объект.

- Наши крымские производители сельхозтоваров получили необходимое разрешение, они благоустроят прилегающую территорию, - уточнил пресс-секретарь Андрей Черниченко.

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