Фото: kerch.fm

На автоподходах к Крымскому мосту полностью сгорела фура. Как сообщили в сообщает ФКУ УПРДОР «Тамань», ЧП случилось 13 мая в 1.50 ночи.

Грузовик загорелся на участке дороги А-290 Новороссийск – Керчь, движение по направлению к Крыму было временно остановлено.

Пока автомобиль тушили пожарные, движение было направлено по транспортной развязке около поселка Сенной. Полностью пожар потушили в 03.45.

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