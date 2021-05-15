В Симферополе запущен новый троллейбусный маршрут от Марьино до Арабатской

Фото: пресс-служба правительства РК

В Симферополе запустили новый троллейбусный маршрут №4-А «Марьино - Арабатская». Как сообщили в пресс-службе правительства республики, о запуске этого маршрута долго просили жители района центрального автовокзала.

Так, троллейбус проходит через улицу Киевская, проспект Победы, улицы Лермонтова, Куйбышева и Кечкеметскую.

По маршруту ходят два низкопольных троллейбуса, в них установлена система ГЛОНАСС и видеонаблюдение.

Количество троллейбусов на новом маршруте при необходимости может быть увеличено.