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Общество15 мая 2021 14:55

В Симферополе запущен новый троллейбусный маршрут от Марьино до Арабатской

В транспорте установлена система ГЛОНАСС и видеонаблюдение
Надежда ДАЦЮКНадежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

В Симферополе запустили новый троллейбусный маршрут №4-А «Марьино - Арабатская». Как сообщили в пресс-службе правительства республики, о запуске этого маршрута долго просили жители района центрального автовокзала.

Так, троллейбус проходит через улицу Киевская, проспект Победы, улицы Лермонтова, Куйбышева и Кечкеметскую.

По маршруту ходят два низкопольных троллейбуса, в них установлена система ГЛОНАСС и видеонаблюдение.

Количество троллейбусов на новом маршруте при необходимости может быть увеличено.