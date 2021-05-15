В Симферопольском художественном музее в мае откроется две новых выставки

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В Симферопольском художественном музее в мае текущего года откроется сразу две новых выставки.

Как сообщила заведующая отделом по научно-экспозиционной деятельности музея Александра Кугушева в эфире «Радио Крым», первую большую экспозицию посетители смогут увидеть уже в эту субботу на акции «Ночь музеев». На выставке «От Херсонеса до Санкт-Петербурга» будут представлены работы художника Дмитрия Слепушкина.

Вторая экспозиция под названием «Блюз над Парижем» откроется в музее 21 мая.

- Там будут представлены литографии и гравюры по работам трех авторов, фамилии которых у всех на слуху. Это Пьер Огюст Ренуар, это Пабло Пикассо. И третий художник, быть может, менее известный, но не менее интересный. Это Андре Массон. Это три поколения художников, которые по-разному интегрировались в культуру Парижа, - рассказала Александра Кугушева.

Выставка «Блюз над Парижем» будет работать все лето, она продлится до 19 сентября.

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