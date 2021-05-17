В Севастополе лебедь-шипун «терроризирует» многодетную семью кряквы

В прибрежной зоне Севастополя очень много уток. Фото: Виталий Гирагосов

Белоснежные птицы у нас ассоциируются с нежностью и романтикой. Но оказалось, что у представителей семейства утиных, отряда гусеобразных непростой характер.

Тому подтверждение видео, которое снял Виталий Гирагосов, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник «Института биологии южных морей».

- Единственный в бухте Омега лебедь-шипун чувствует себя хозяином акватории. К присутствию взрослых крякв относится лояльно, но их несанкционированное размножение его возмутило. Кажется, серьезных репрессивных мер у него в планах нет, но показать, кто в доме хозяин, он таки умеет, - так автор прокомментировал свое видео, которое разместил на своей странице ВКонтакте.

Белоснежный красавец беспощадно гонит прочь мамашу с ее малютками. «Террорист», кажется, вот-вот расправится с пушистыми комочками, которым от роду всего несколько дней. Но семейка спешно ретируется и лебедь перестает злиться.

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