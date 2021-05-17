В Гурзуфе появились первые купальщики: 5 майских фото с Южного берега Крыма

Позагорать и искупаться у подножия Аю-Дага хотят многие. Фото: Алекс Кедми/VK

Настоящая южная весна, хоть с небольшим опозданием, но все-таки вступает в свои права на полуострове. Иногда случается, что столбик термометра пытается подобраться к отметке +30°, но затем идет откат назад.

На Крымском полуострове местные жители и туристы стараются по полной использовать погожие деньки, чтобы побывать у моря.

На пляже довольно многолюдно, хотя Черное море еще холодное. Фото: Алекс Кедми/VK

Судя по снимкам талантливого фотохудожника Алекса Кедми, которые появились в соцсети, особо смелые пытаются загорать, а экстремалы и вовсе лезут в воду, которая прогрелась лишь до +14°... +16°.

- Гурзуф, лето приближается, - так назвал свой фотосет автор.

Котики - визитная карточка Крымского полуострова. Фото: Алекс Кедми/VK

В кадр попал мурлыка - без котов на ЮБК и шагу не ступить. Усатые везде и повсюду, почти как священные коровы в далекой Индии.

Набережная в мае выглядит по-домашнему тихо. Фото: Алекс Кедми/VK

Побывал фотограф и на главной променадной зоне Гурзуфа - набережной, которую украшают цветущие деревья и кустарники.

Гурзуф популярен у туристов и весной. Фото: Алекс Кедми/VK

И, конечно же, прошелся по узким живописным улочка, которые стали более многолюдными, если сравнивать с зимним периодом.

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