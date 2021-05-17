Алушта продолжает соблюдать графики подачи воды Фото: Анна КИРИЕНКО

Алушта продолжает испытывать дефицит воды и соблюдает график подачи 2 часа утром и 3 часа вечером. Об этом на брифинге по ситуации с водоснабжением сообщил руководитель ГУП «Вода Крыма» Максим Новик.

- Некоторое опасение вызывает город Алушта. Запасы в водохранилищах там недостаточные, в связи с чем продолжает действовать более жесткий график с утренней и вечерней подачей воды, - отметил он.

Объем накопленной воды в Изобильненском водохранилище, которое питает городской округ, составляет 3,9 миллиона кубометров, из которых подлежат использованию 2,6 миллиона кубометров. За неделю притоки составили 53 тысячи кубометров, расход — 25 тысяч. Две трети воды поступает в городскую сеть из горных источников и каптажей.

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