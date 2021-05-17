В Севастополе загорелся храм на территории больницы

Эксперты разбираются с причинами возгорания. Фото: Архив "КП"

Произошел пожар в храме, который расположен на территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница №1 имени Н.И. Пирогова». Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Севастополю.

Сообщение о пожаре поступило 17 мая спасателям в 9.19. Уточняется, что эвакуирован 21 человек, из них четверо детей. Пострадавших нет.

- По прибытии обнаружено, что горит пристройка к храму. Из соседних зданий проводится эвакуация людей. Сформировано одно звено газодымозащитной службы. На тушение подано два ствола «Б», – сообщили в МЧС.

Пожарные потушили пламя на площади 30 квадратных метров. Специалисты разбираются с причинами и обстоятельствами возгорания.

После уведомления о возгорании на место происшествия сразу же направили по два отделения 1-й, 2-й, 6-й пожарно-спасательных частей, одно отделение 5-й пожарно-спасательной части, службу пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, а также оперативную группу главного управления МЧС по Севастополю.

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