Житель Крыма устроил фотосессию с акулой в Черном море

Катран - одна из самых безопасных акул для человека. Фото: Жесть Крым • Симферополь • Севастополь|ВКонтакте

Крымчанин устроил в Черном море нестандартную фотосессию с ядовитой акулой, которую поймал сам.

Жительницей морских глубин оказалась черноморская акула катран. В отличие от ее более крупных сородичей, укус водной обитательницы безопасен для человека. Но те, кто захочет поближе познакомиться с относительно небольшой хищницей, могут пострадать от ее шипов. Об этом сообщил ForPost.

- На рыбалке на Тарханкуте и поймал акулу. После фотосессии (она была. – Прим.) отпущена обратно в море, – написал крымчанин в группе «Жесть Крым • Симферополь • Севастополь» соцсети «ВКонтакте».

Эти акулы не вырастают больше, чем на 1,5 метра. Рядом с берегом они практически не встречаются.

- У них два спинных плавника и в основании каждого – роговая колючка с ядом, такие же по принципу действия, как у ската-хвостокола. Последствия от яда неприятные – лихорадочное состояние, но смертельных случаев не было зафиксировано, – успокоил доцент кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии Таврической академии КФУ Сергей Леонов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50