Власти Крыма не будут еженедельно отчитываться по ситуации с водоснабжением

Ситуация с водоснабжением стабильная и управляемая Фото: Анна КИРИЕНКО

Власти Крыма приняли решение отменить еженедельные брифинги по ситуации с водоснабжением. Об этом сообщил руководитель ГУП «Вода Крыма» Максим Новик.

- Ситуация с водоснабжением населенных пунктов Симферополь, Ялта, Алушта остается стабильной управляемой, - отметил он. - Принято решение о прекращении наших брифингов, при этом все «горячие линии» и социальные сети будут работать в прежнем режиме.

Напомним, Симферополь и Ялта получают воду по графику с 6 утра до полуночи, Алушта — с 8 до 10 утра, и с 18 до 21 вечером.

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