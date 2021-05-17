У мэра крымской столицы появился новый зам

У главы администрации Симферополя теперь семь заместителей. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

Начальник отдела по межнациональным отношениям администрации Симферополя Ислям Усеинов назначен вице-мэром Симферополя, сообщили в пресс-службе администрации города.

Нового заместителя представил градоначальник Валентин Демидов на аппаратном совещании в понедельник.

Ислям Усеинов имеет более 6 лет стажа работы на государственной и муниципальной службе. Теперь новый заместитель главы будет заниматься реализацией полномочий администрации Симферополя в сферах культуры и культурного наследия, межнациональных отношений и социальной защиты населения.

Ранее сообщалось, что в Симферополе уволился заместитель главы администрации города. Анатолий Русин написал заявление по собственному желанию.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50