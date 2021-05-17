Три предпринимателя из Крыма задержаны за похищение мужчины

Деньги злоумышленники хотели вымогать у родственников. Фото: Архив "КП"

Полиция полуострова задержала в Крыму нарушителей, которые пытались похитить человека ради выкупа, сообщает пресс-служба СК России по Крыму и Севастополю.

Трое мужчин, занятых в сфере строительного бизнеса, познакомились с соучредителем одного из магазинов в Симферополе, который в будущем стал их жертвой. Бизнесмены решили испытать новый способ заработка – похищение с целью получения выкупа. Они устроили пострадавшим слежку, изучили его образ жизни и маршруты передвижения.

- Ранним утром, когда мужчина вышел гулять с собакой, около дома по улице Ефремова города Севастополя сообщники незаконно захватили его, насильно усадили в автомобиль и выдвинулись в сторону Симферополя, где планировали удерживать до получения выкупа, - говорится в сообщении.

В салоне машины на потерпевшего надели наручники и приставили в бок пистолет. Но довести задуманное до конца не успели – их поймали силовики. Задержание произошло на участке автодороги в Балаклавском районе, где заложника освободили.

Расследование идет полным ходом. Сейчас мужчинам предъявлены обвинения по уголовной статье «похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия из корыстных побуждений».

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