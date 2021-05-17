В Крыму кабанчик-малыш пощекотал нервы автолюбителям

Дикие кабаны хорошо себя чувствуют и в лесах, и в горах. Фото: "КП" Архив

Крымские горы иногда дарят незабываемые встречи местным аборигенами - диким кабанам. Кабаны бывают разные: одни вселяют ужас одним своим присутствием, а другие вызывают жалость и умиление. Наглядное тому подтверждение видео, которое снято где-то на горном серпантине.

- Дикий кабанчик отбился от стаи на Ай-Петри, Крым, - видео с таким названием разместила Vlasta Pidpala на Youtube.

Целая команда разнокалиберных диких свиней пронеслась по дороге, ловко взобравшись на горный склон. Автолюбители уважительно нажали на тормоза, завидев семейство пятачков. Но оказалась, что от стада отбился крошка-свин. Малыш стал так испуганно метаться по дороге, что автолюбители стали переживать за его судьбу.

Но потеряшка, пощекотав нервы сердобольным туристам, все-таки учуял след своих сородичей, ринулся по склону и был таков.

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