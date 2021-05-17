В Симферополе инвентаризируют городские лестницы

Лестницы должны привести в надлежащий вид Фото: Архив "КП"

В крымской столице планируют провести инвентаризацию всех городских лестниц. Такое поручение дал глава администрации Симферополя Валентин Демидов.

После обхода с главой республики улиц Маршала Жукова, Героев Сталинграда и Мате Залки оказалось, что многие районы Симферополя находятся в аварийном состоянии.

- Уверен, в других районах города ситуация немногим лучше. Поручил провести инвентаризацию, а также предоставить расчеты средств, необходимых для ремонта и текущего содержания объектов, –отметил Демидова.

Также глава горадминистрации сообщил о том, что в скором времени все незакрепленные за управляющими компаниями территории будут инвентаризированы, чтобы привести их в надлежащий вид.

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