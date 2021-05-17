Любители селфи с цветами вытоптали многолетние пионы в ботаническом саду Симферополя

Когда в саду появляются красивые растения, территорию парка сразу окружают любители селфи,
Фото: Архив "КП"
Любители фотографий и красивых ракурсов решили вытоптать несколько кустов 15-летних пионов в сирингарии, сообщили в пресс-службе ботанического сада.
- За три прошедших выходных вся земля вытоптана в камень, ветки поломаны, часть вырвана с корнем, - пожаловались в пресс-службе ботсада.
Когда в саду появляются красивые растения, территорию парка сразу окружают любители селфи, но после таких фотосетов сильно страдают цветы.
Как сообщила директор ботсада Анна Репецкая, с одной инстадивой даже пришлось ругаться целый год.
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