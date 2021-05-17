На трассе под Симферополем погиб водитель легкового автомобиля

Автомобиля Peugeot 407, двигаясь по автодороге от границы с Украиной в сторону Симферополя. Фото: AMS Simferopol / Telegram

В ДТП под Симферополем погиб водитель легкового автомобиля. Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, еще один получил телесные повреждения.

- По предварительным данным, водитель автомобиля Peugeot 407, двигаясь по автодороге от границы с Украиной в сторону Симферополя, в районе посёлка Молодежное не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с двигающимся в попутном направлении автомобилем «Газель». После этого произошло столкновение Peugeot с манипулятором Hyundai, - отметили в ведомстве.

В результате сильного столкновения один человек кончался прямо на месте аварии, а второй получил сильные телесные травмы. Сейчас ГИБДД проводит проверку.

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