Участницу крымского Бала хризантем назвали в честь дачи Чехова

«Белая дача» Фото: Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Знаменитый дом-музей Антона Павловича Чехова в Ялте празднует свое столетие.

В Никитском саду по-своему отметили знаменательный юбилей: ученые присвоили одному из восхитительных сортов хризантем название «Белая дача».

- Общеизвестно, что Антон Павлович не раз заказывал в Никите растения для своего прекрасного сада, - отметили в пресс-службе НБС-ННЦ РАН.

Такой честь была удостоена восхитительная участница Бала-2020 белоцветковая гибридная хризантема.

.В настоящее время на красотку готовят весь необходимый пакет документов, который передадут в Госсортоиспытание.

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