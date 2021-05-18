Сергей Аксенов рассказал, сколько туристов в этом году приедет в Крым

Крым готов к курортному сезону. Фото: Никита ПОЛЬКО

В период турсезона в 2021 году в Крыму ожидается более шести миллионов туристов, сообщил глава республики Сергей Аксенов эфире местного телевидения.

По его словам, основной турпоток страны будет ориентироваться на полуостров ввиду закрытия некоторых стран. Но в отелях и гостиницах полуострова достаточно много мест, чтобы их хватило на всех.

- Ожидаем более шести миллионов туристов. По брони видим, что на Южном берегу, в Сакском районе, Черноморском районе достаточно большая заполняемость средств размещения. С учетом того, что закрылся ряд стран, в частности, Турция, Египет, мы получим основной турпоток на территорию республики. С точки зрения количества людей, которые приедут отдыхать, по сравнению с прошлым годом, планы будут перевыполнены, – сказал глава республики.

По его мнению, сейчас Крым полностью готов к курортному сезону, также и с точки зрения противодействия распространению коронавируса.

- На данный момент аккредитацию прошли более 600 средств размещения, 144 средства участвуют в программе туристического кешбэка. На мой взгляд, готовность высокая, – добавил Аксенов.

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