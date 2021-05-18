Спикер парламента Крыма: на воюющих территориях ДНР и ЛНР порядка больше

На воюющих территориях порядка больше, чем в мирном Крыму Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов призвал коммунальщиков брать пример с коллег в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. После недавнего визита в эти республики глава Госсовета РК остался под впечатлением от наведения порядка на воюющих территориях.

- Для многих наших муниципальных образований будет примером, что система ЖКХ в этих республиках функционирует неплохо, - подчеркнул Константинов. - Кровли ремонтируется, подъезды убраны, трава пострижена, мы объехали весь город — он чистый! Мы удивились, воюющая территория, а идеальный порядок.

На прошлой неделе глава крымского парламента Владимир Константинов с официальным визитом посетил ДНР и ЛНР и передал детям Донбасса 200т путевок в здравницы полуострова.

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