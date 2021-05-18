В Перевальном столкнулись «Жигули» и микроавтобус

Фото: скриншот из видео.

В Перевальном под Симферополем произошло ДТП. Об этом сообщил «Крым 24».

По предварительной информации столкнулись «Жигули» и микроавтобус Volkswagen, сообщают очевидцы в соцсетях.

На кадрах видно, что легковой автомобиль пострадал намного сильнее. У него серьезно разбита и деформирована передняя часть.

На место происшествия выехала полиция. Движение на участке, где произошла авария, затруднено.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50