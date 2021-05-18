Житель Симферополя до смерти избил пописавшего в подъезде приятеля

Отбывать срок злоумышленник будет в исправительной колонии строгого режима. Фото: Архив "КП"

Суд в Симферополя признал виновным местного жителя в жестоком избиении мужчины, который в итоге скончался от нанесенных ему травм, сообщили в прокуратуре Киевского районного города.

Еще 1 января 2020-го года в одной из квартир Симферополя мужчина праздновал Новый год в кругу семьи. В какой-то момент он пошел на улицу покурить и столкнулся в подъезде с одним из своих гостей, который справлял нужду на стоящие в подъезде детские велосипеды. Когда замечания хозяина не дали никакого результата, мужчина стал избивать пьяного собутыльника.

Десятки ударов в тело и голову привели к закрытому перелому черепа и кровоизлиянию в головной мозг потерпевшего. В итоге мужчина попал в больницу.

Однако находится под присмотров медиков он не стал, сбежав из медучреждения. Ввиду отсутствия надлежащего медицинского ухода он умер.

По статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» житель СИмферополя признан виновным и отправится в тюрьму на 4 года.

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