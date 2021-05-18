На горе Ай-Петри в Крыму разогнали нелегальных торговцев

В основном торговали сувенирной продукцией и текстилем. Фото: Архив "КП"

Сотрудники департамента муниципального контроля администрации Ялты остановили незаконную работу 18 торговых точек в верхней станции канатной дороги Мисхор – Ай-Петри, сообщили в пресс-службе администрации Ялты.

В основном на прилавках лежали сувенирная продукция и текстиль.

- С предпринимателями была проведена профилактическая беседа, после которой они покинули плато, – говорится в сообщении.

Рейд прошел на прошлой неделе в пятницу. В субботу и воскресенье проверяли, не вернулись ли торговцы.

Когда стало ясно, что площадка чистая, решили работу не останавливать и отслеживать любую несанкционированную торговлю не только на Ай-Петри, но и по всему муниципальному образованию.

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