В конце мая сдадут пятый дом в Симферополе по программе «Стандартное жилье»

Программа «Стандартное жилье» курируется Министерством жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым. Фото: Архив "КП"

В республике с 2017 года действует программа «Стандартное жилье». Об этом сообщило «КИА».

Благодаря этой программе есть возможность приобрести жилье на 30% дешевле рыночной стоимости.

- Если в Симферополе квадратный метр стоит 75-80 тысяч рублей, то дольщик, который воспользуется программой, сможет купить квартиру от 45 тысяч рублей за квадратный метр, – цитирует СМИ заместителя Председателя Совета министров РК Евгения Кабанова.

Это хорошая возможность некоторым семьям решить остро стоящий вопрос с жильем.

Республика компенсирует 30% от суммы, которую должно заплатить физическое лицо. Субсидия составляет порядка 70 миллионов рублей. В 2018-2020 годах уже ввели в эксплуатацию четыре 108-квартирных жилых дома в крымской республике общей площадью более 20 тысяч квадратных метров.

Скоро новые жильцы пятого 108-квартирного жилого дома в городе Симферополе получат ключи – в настоящий момент идет регистрация права собственности и постановка дома на кадастровый учет. Кроме того, по той же программе «Стандартное жилье» продолжается строительство 198-квртирного жилого дома в Саках.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50