Крымчане скоро увидят два красивых космических явления

По словам эксперта, крымчане могут столкнуться с миражами. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

В ближайший месяц ожидаются два космических события, которые повлияют на жизнь в Крыму. Об этом сообщил ForPost.

На полуострове 26 мая можно будет увидеть красивое полнолуние и затмение. Оно продлится около 20 минут.

А уже 10 июня будет кольцевое солнечное затмение, пик которого придется на 13.40 по московскому времени.

- Вокруг диска, затмевающего Солнце, будет видна «корона». В Крыму это будет очень ярко проявлено», - цитирует СМИ кандидата биологических наук, ректора Русской астрологической школы Михаила Бородачева.

Красивые явления могут оказать неожиданное влияние на поведение и восприятие человека.

- Солнечное затмение связано со склонностью приукрашивать личные отношения, романтические связи. В то же время эмоциональных желаний будет много, но они практически не будут реализованы. Будет аспект иллюзии и чрезмерности, могут быть миражи, - предупредил эксперт.

Чтобы не стать жертвами оптических иллюзий нужно внимательней отнестись к своим желаниям и ограничить их рамками реальности.

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