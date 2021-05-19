На Южном берегу Крыма благоухает глициния: 5 майских фото

Глициния. Фото: Алекс Кедми/VK

Парад тюльпанов на исходе, ведь уже выбран Генерал, но на этом красоты Никитского сада конечно же не исчерпываются. Здесь всегда есть чем любоваться и чему удивляться. После того, как луковичные отошли на второй план, в центр внимания попала глициния.

Художники стараются запечатлеть красоту на холсте. Фото: Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Мимо сиреневых, жемчужных и небесного цвета цветочных «водопадов» нереальной красоты нельзя пройти мимо.

В Никитском саду очень красиво весной. Фото: Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Фантастическое зрелище! Крупные грозди душистых цветов спешат запечатлеть не только фотографы, но и художники.

Цветки у глицинии выглядят очень эффектно. Фото: Виктор Филипчук/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

- Дни любования глицинией продолжаются – любуемся! Переносим любование на холст! – пост в паблике Никитского сада сопровождает снимки пленэра художников Алексея Петрухина и Александра Максименко.

Небесной красы цветы. Фото: Алекс Кедми/VK

Кстати, глициния (перевод с греческого - сладкий), или вистерия – это древовидные вьющиеся субтропические растения из семейства бобовых.

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