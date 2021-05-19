«Где обещанные мэрией 16 туалетов?»: «Писающий мальчик» из Ялты возмутил пользователей соцсети

Набережная - излюбленное место отдыха жителей и гостей Ялты. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

За границей, например в Бельгии, по всей видимости, весьма терпимо относятся к людям, справляющим нужду. «Писающий мальчик», а речь идет о скульптуре, считается одним из символов Брюсселя. Но Крым – не Европа, поэтому такой памятник вряд ли украсит улицы курортов. Такой вывод невольно напрашивается после появления поста в популярном крымском паблике.

На размещенном видео ребенок под присмотром мамы справляет нужды на травку. Дело, судя по всему, происходит на набережной Ялты.

- Такая картина, как на видео, уже стала традицией для города-курорта. Но сколько можно? Чуть ли не единственный красивый газон в Ялте загадили «цветы жизни». Что за нужда так поступать?! Ведь рядом столовая, чуть дальше ресторан, где есть туалеты. Жители и гости Ялты, будьте культурными и цените прелести нашего города! - гласит пост.

Пользователи соцсети живо отреагировали на видео. Комментируя пост, они выражали самый разные, порой противоположные мнения: «Ничего позорного нет! Дети не умеют терпеть, как взрослый человек, если приспичило»; «Стыдоба! Лучше взять про запас одежду для ребенка, на случай конфуза, чем устроить туалет посреди набережной».

Полетел камешек и в адрес местных чиновников: «Где обещанные гражданкой Павленко (Янина Павленко – глава администрации города Ялты. – От ред.) 16 туалетов?! Ведь обещали к летнему сезону полностью решить эту проблему! Янина Петровна, вы бываете вечером на набережной? После 18.00 там работает только один туалет у ТЦ «Фонтан», где такса на услуги 25 рублей. Так может, лучше обсудим отсутствие туалетов, а не писающего ребенка?».

Автор гневного поста скорее всего имеет в виду полный реестр заведений «МЖ», размещенный на официальном сайте администрации Ялты.

Фото: скрин сайта yalta.rk.gov.ru

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