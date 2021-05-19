В Симферополе благоустроят территорию у онкодиспансера

Просьбы жителей услышали, теперь территорию около онкодиспансера начнут благоустраивать. Фото: ГБУЗРК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова» /официальный сайт

Предприниматели крымской столицы приведут в порядок территорию у Крымского Республиканского онкологического клинического диспансера имени В.М. Ефетова. Об этом сообщил «Крым 24».

Жители Симферополя уже обращались в администрацию города по вопросу благоустройства территории у медицинского учреждения. Также горожан интересовало, законно ли расположены на участке красные ларьки.

- Места расположения пяти торговых объектов включили в схему НТО в июле 2020 года по инициативе Министерства сельского хозяйства республики с целью поддержки крымских товаропроизводителей, – цитирует СМИ начальника управления торговли и бытового обслуживания населения администрации города Олега Симонова.

На территории более чем 800 квадратных метров выполнят планировку для парковки, а также появятся пешеходные дорожки от улицы Беспалова к онкодиспансеру, клумбы, лавочки и урны.

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