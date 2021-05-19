Из Украины в Крым не пустили 97 человек из-за теста на коронавирус

ВКрым не пустили 97 приезжих из Украины Фото: Анна КИРИЕНКО

За неделю из Украины в Крым не пустили 97 человек из-за отсутствия теста на коронавирус, либо его несоответствия 72-часовому максимальному сроку. Об этом на брифинге по предупреждению коронавирусной инфекции сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

- Через автомобильные пункты пропуска не допущен въезд 97 иностранных граждан в связи с отсутствием отрицательных результатов ПЦР-теста, либо они были выполнены более 72 часов до въезда, - отметил он. - Выявлены 12 человек с положительным результатом на коронавирус — 10 из Украины, 1 прибыл из Турции и 1 из Франции.

Из-за рубежа в Крым за неделю прибыли 6 919 человек, из них 4 710 через автомобильные пункты пропуска из Украины и 2209 авиатранспортом из других стран. За не своевременное предоставление ПЦР-теста составлено 28 протоколов, в судах рассмотрено 13, штрафные санкции превысили 100 тысяч рублей.

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