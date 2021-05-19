В Симферополе пойман вор, который избил и ограбил местного жителя

Украденный и проданный телефон уже вернули владельцу. Фото: Архив "КП"

В полицию обратилась жительница Симферополя и пожаловалась на то, что на городском парке ее сожителя избил и ограбил неизвестный. Об этом сообщило КИА.

В 3 часа ночи 25-летний потерпевший в подвыпившем состоянии стал жертвой грабителя, который избил его и забрал телефон. Инцидент произошел в парке имени Тренева, недалеко от остановки.

Сотрудники полиции поймали злоумышленника, которым оказался 18-летний житель крымской столицы. Парень во всем признался и рассказал, что уже успел продать телефон другу, а вырученные деньги потратить на себя. Тем не менее, телефон законному владельцу все же вернули.

Возбуждено уголовное дело. Юный грабитель может сесть в тюрьму на 8 лет.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50