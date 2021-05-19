Крымчанин может сесть в тюрьму за хранение оружия времен войны

В лесах и болотах России до сих пор каждый год находят сотни единиц оружия и тысячи боеприпасов. Фото: Архив "КП"

Житель Симферополя обвиняется в незаконном хранении оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Мужчина проводил раскопки в лесу и нашел пять ружей времен Великой Отечественной войны, больше 50 патронов к разному огнестрельному оружию, и имитационную мину, пригодную к взрыву.

Все это добытчик решил оставить себе и отнес домой.

Уголовное дело направили в Центральный районный суд Симферополя для рассмотрения. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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