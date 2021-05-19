Винзавод «Массандра» едва не оставил Крым без фирменного лука

Родиной знаменитого ялтинского лука является село Оползневое Фото: Архив "КП"

Крым славится знаменитым ялтинским луком, который так любят покупать приезжающие на полуостров туристы. Однако не многие знают, что родиной этого растения является исключительно село Оползневое. Именно там можно вырастить настоящий, сладкий лук красного цвета. При этом зачастую курортники покупают на обочинах крымских трасс схожий по цвету и форме, но другой лук, именуемый в народе «алуштинский». Еще с царских времен его выращивают в селе Запрудное, что в двадцати километрах от Алушты. Но из-за затянувшейся в Крыму засухи этот вид оказался на грани исчезновения.

Ситуацию с общей нехваткой влаги усугубило отключение технической воды в Запрудном, которую использовали для полива этой ценной культуры. Причиной этому, по словам местных огородников, стали действия руководства алуштинского филиала винзавода «Массандра».

- Наше скоромное село живет только за счет сельского хозяйства. При таком ужасном отношении к нашему труду мы рискуем оставить без еды себя, наше село, город и даже весь полуостров. Главная потеря - это, конечно же, уникальный в своем роде алуштинский лук, - негодуют сельчане.

По словам местных жителей, техническую воду в их краны должны были подавать все дважды в неделю. Этого, говорят люди, не хватило бы ни на полив огородов, ни даже для собственных нужд. В итоге жители Запрудного были вынуждены обратиться за помощью к администрации Алушты.

- Между Алуштой и ПАО «Массандра» были найдены точки соприкосновения о подаче воды, в частности, в село Запрудное. Мы понимает серьезность сложившейся ситуации. Поэтому нами будут предприняты все необходимые меры, чтобы в ближайшее время нормализовать подачу воды, - сообщила глава курортного города Галина Огнева.

По ее словам, пробный пуск воды состоится в течение этой недели. В случае успеха вода будет подаваться ежедневно в вечернее время по три часа. Но в течение последующих двух недель вода для полива будет подаваться не менее четырех часов в день.

Власти уверяют, что такой график водоподачи нужен, чтобы избежать нагрузок на сложную систему трубопроводов.

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