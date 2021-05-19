Жительница Симферополя отсудила у ветеринарной клиники полмиллиона рублей за потерю питомца

Щенок той-спаниеля стоит 126 тысяч рублей. Фото: w-dog.ru

Жительница Симферополя отсудила у ветеринарной клиники 434 тысячи рублей за потерю питомца. Собаку породы «Континентальный той-спаниель Папийон» не доглядели во время прогулки.

По информации Железнодорожного райсуда Симферополя, животное было передано на хранение в ветеринарную клинику по договору об оказании платных ветеринарных услуг. Но сотрудница клиники потеряла собаку во время выгула, на основании чего хозяйка собаки обратилась в суд с иском о взыскании в общей сложности 1 183 865 рублей за потерю животного, расходы на его поиски, стоимости самой собаки и услуг по ее содержанию. Суд требования удовлетворил частично, присудив хозяйке 79 625 рублей в счет частичного погашения стоимости собаки, штрафа и неустойки, и полной стоимости расходов на оплату ветеринарных услуг и расходов на поиски лучшего друга. Сумму морального вреда суд определил в 30 тысяч рублей.

- Не согласившись с решением суда, истица подала апелляционную жалобу, - уточнили в суде. - Апелляционная инстанция отменил решение районного суда, изменив сумму взыскания с 79 625 рублей на 433 815 рублей.

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