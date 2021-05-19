В Симферополе продолжают разбирать завалы после урагана

Порыаы ветра повалили деревья. Фото: администрация Симферополя

В Симферополе коммунальные службы продолжают разбирать завалы после недавнего урагана. Пока работники МБУ «Город» вывозят поваленные деревья, чрезвычайные службы готовятся к новому натиску стихии — в Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Ухудшение погодных условий со шквальным ветром пришло на полуостров 16 апреля. Сильные порывы повалили в столице с десяток деревьев и множество сухих веток.

- С 17 по 19 мая в Единую дежурно-диспетчерскую службу Симферополя поступило 9 обращений граждан по упавшим насаждениям, а также деревьям и крупным ветвям, находившимся в аварийном состоянии, - сообщил директор МБУ Антон Гумен.

Часть деревьев уже распилили и вывезли. В процессе работы на улицах Бела Куна, Павленко, Эскадронная, Лихачева, Училищная, Тренева, площади Куйбышева.

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