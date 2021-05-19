Деревья Симферополя атаковали насекомые

Неприятные насекомые безвредны для человека. Фото: свободная энциклопедия Википедия.

Горожане заметили на деревьях Крыма гусениц, которые не представляют никакой опасности для человека. Об этом сообщил «Крым 24».

Маленькие насекомые на коре стволов – ясеневые пилильщики. Очевидцы сняли их на видео и опубликовали в социальных сетях.

- Это ясеневый пилильщик. Они появляются в Симферополе уже не в первый раз. Они разводятся там, где растет ясень. Для людей эти гусеницы, их можно так назвать, никакой опасности не представляют, – цитирует СМИ кандидата биологических наук, доцента кафедры экологии и зоологии КФУ Сергея Леонова.

Ученый объяснил, что беспокоиться не о чем, так как насекомые скоро станут кормом для птиц и к июню вовсе пропадут.

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