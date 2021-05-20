Одна из ниток энергомоста с Кубани в Крым оказалась повреждена

Все четыре нитки энергомоста начали работать весной 2016 года. Фото: Архив "КП"

Повреждена одна из ниток энергомоста в Крым, сообщил на заседании комитета Госсовета Крыма по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу министр топлива республики Евгений Рукавишников.

Отметим, что со стороны Кубани в Крым идут четыре кабельных линии энергомоста по три фазы. Чтобы полуостров не остался без электричества, вместо поврежденной используют одну из четырех резервных.

- По полученной вчера оперативной информации, повреждена одна из ниток энергомоста - одна фаза (линии) «Тамань» - «Кафа», первая цепь, что вызвало сейчас у нас сокращение того ресурса резерва, который у нас имелся, на 25%, - отметил Рукавишников.

По его словам, переключение на линиях - достаточно длительный процесс.

- Сначала надо переключить кабель диаметром 200-250 миллиметров на поврежденную фазу. Одну (резервную) жилу мы уже использовали - это такой первый звоночек, что начинает пилиться сук, на котором мы сидим, - сказал министр.

Од добавил, что энергетической независимости Крыма можно достичь только наращивая собственную генерацию, а энергомост должен служить только для резерва.

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