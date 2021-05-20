В Ялте школьники цинично избили туриста, отобрав у него деньги и телефон

Инцидент произошел на одной из центральных улиц города в темное время суток. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские задержали в Ялте двух школьников, которые напали на мужчину и ограбили его. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Несколько подростков, гуляя ночью по ялтинскому парку, столкнулись с подвыпившим мужчиной. Дети притворились сиротами, которым нужны деньги. Долго не раздумывая, жертва сразу дала обманщикам небольшую сумму. Но вымогателям этого показалось недостаточно. Завязался конфликт и малолетние провокаторы втянули потерпевшего в драку. Мужчина получил несколько ударов и лишился телефона с деньгами.

Общая сумма награбленного – 24 тысячи рублей. После обращения потерпевшего в полицию правоохранители в кратчайшие сроки установили нападавших и задержали их.

- Ими оказались учащиеся 6 и 10 класса общеобразовательных учреждений Ялты. Злоумышленники рассказали полицейским, что похищенный мобильный телефон спрятали в районе автовокзала, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению, - говориться в сообщении.

Максимальное наказание, которое могут получить нарушители – 7 лет лишения свободы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50