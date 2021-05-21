В Крыму без вести пропала 15-летняя девочка

Девочка пропала 3 дня назад. Фото: поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

В Симферопольском районе в поселке Гвардейское пропал подросток – 15-летняя Дарья Вязовская, передает «Крым 24».

Девочка вышла из дома 18 мая, но никто не знает, куда именно направлялась Дарья. Она так и не вернулась. До сих пор нет никакой информации о ее местонахождении.

Приметы: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, русые волосы и светло-карие глаза. Одежда: черная куртка, черные джинсы и белые кроссовки.

Тот, кому известны какие-либо подробности об исчезновении Дарьи, могут звонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50