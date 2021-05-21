Аксенов рассказал о повышении цен на услуги ЖКХ в Крыму

Рост тарифов на водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и обращения с твердыми коммунальными отходами не превысит 3,6% Фото: Архив "КП"

С 1 июля крымчан ожидает повышение цен на услуги ЖКХ. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов во время отчета о работе республиканского правительства за прошлый год, на свет и газ будут сохранены дифференцированные тарифные меню.

- Изменение тарифов в 2021 году произойдет 1 июля и составит 5,8% на природный газ и в среднем 9% на электроэнергию, в зависимости от степеней благоустройства, - отметил Аксенов.

При этом рост тарифов на водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и обращения с твердыми коммунальными отходами не превысит 3,6%.

Напомним, с 19 декабря прошлого года на полуострове была установлена предельная максимальная цена на сниженный газ. Она составляла 840 рублей за баллон 21 килограмм. А тарифы на коммунальные услуги для жителей республики в первом полугодии 2021 года не изменились по сравнению с ценами во втором полугодии 2020 года.

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