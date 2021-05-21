Крымский спикер назвал форум «Крымская платформа» русофобским шабашом

Константинов считает, что на "крымской платформе" будут обусждать новые блокады полуострова. Фото: Пресс-служба Госсовета РК

Крымский спикер Владимир Константинов назвал форум «Крымская платформа», который Украина планирует провести в августе этого года, русофобским шабашом. Такое мнение он высказал на заседании к 7 годовщине создания Государственного совета Республики Крым.

- Это русофобский шабаш будет посвящен тому, от чего бы еще крымчан отключить, чем бы еще усложнить наше продвижение по построению Крыма нашей мечты, - подчеркнул Константинов. - Все эти персонажи, которые намерены собраться на «Крымской платформе», никак не уразумеют, что крымский поезд от нее давно уже ушел. Нас все эти завывания не пугают- за нами Россия! Мы едины в своем стремлении продолжить развитие Крыма, его стремительную модернизацию и масштабное благоустройство. Пусть толпятся на нашей платформе и с завистью на нас смотрят. Мы даже помашем им платочками и продолжим свой путь к намеченным целям.

Сегодняшнее заседание крымского парламента приурочено к 7-ой годовщине со дня образования Государственного Совета Республики Крым.

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