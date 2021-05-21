Туристический парк на 40 тысяч мест хотят сделать в Сакском районе Крыма

Также власти Крыма планируют заняться пляжной территории возле Евпатории. Фото: Анна КИРИЕНКО

Между селами Штормовое и Витино в Сакском районе Крыма планируют создать туристический парк, который смогут посещать 1,5 миллиона туристов ежегодно. Об этом сегодня во время отчета о работе республиканского правительства перед депутатами Госсовета сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он рассказал, что парк будет располагаться на 600 гектарах. Уже провели работу по выделению финансирования в рамках ФЦП. До конца 2021 года обоснуют все бюджетные инвестиции на инфраструктуры будущего парка: дороги, электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение.

Если строительство одобрят, проектно-изыскательские работы начнут в 2022 году. По планам, парк будет рассчитан на 40-44 тысяч мест для туристов и более 30 тысяч мест для рабочих. Кластер смогут посещать до полутора миллионов туристов в год, а в бюджет будет поступать около 6 миллиардов рублей ежегодно.

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