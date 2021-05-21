Жителей Симферополя приглашают на всекрымский субботник

«Чистый Крым» – это объединение единомышленников которые хотят избавиться от мусора на полуострове. Фото: Анна КИРИЕНКО

В Крыму 22 мая состоится экологическая акция «Чистый Крым», сообщил председатель горсовета Симферополя Виктор Агеев.

В столице республики акция начнется в 10.00 и коснется всех районов города. Акция начнется на Нижних прудах возле радиорынка.

- Место отдыха востребованное, но сегодня там, конечно, не доходят руки наших МУПов, которые должны убирать эти территории, – рассказал Виктор Агеев.

В уборке примут участие депутаты-инициаторы экологической акции – это более 100 человек. Субботник затронет все городские территории, поскольку каждый из депутатов проведет его в своем округе. Принять участие могут все неравнодушные жители Крыма.

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