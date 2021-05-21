«Комсомолка» разыграла среди читателей билеты на фестиваль WineparkFEST

Винный парк откроет свои двери в эту субботу.

В эти выходные, с 22 по 23 мая, в южнобережном селе Оползневое состоится фестиваль, посвященный началу винодельческого сезона.

Это событие пройдет в винном парке Mriya. Начало в 11.00. Завершится все 23 мая в 21.00. Это первый масштабный фестиваль на территории парка.

Стать гостями мероприятия смогут и читатели «Комсомольской правды-Крым». Шесть счастливчиков, которые выиграли в конкурсе репостов, получили пригласительные билеты на WineparkFEST.

Наших читателей ждет исторический экскурс по этапам становления российского виноделия, лекции и мастер-классы от винных экспертов, дегустация вин и фудкорты, театрализованные постановки и живая музыка.

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