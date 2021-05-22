Погода в Крыму на 22 мая: грозы, дожди и тепло до +23

Температура воды в Черном море +14°…+16°.

22 мая на Крымском полуострове в силе традиционное штормовое предупреждение, которое идет в комплекте с чрезвычайной пожарной опасностью.

В Симферополе дождь, молнии и гроза. Воздух прогреется до +20°...+22°. Северо-западный будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

В Феодосии и Судаке гроза и дождь, скорость северо-западного ветра достигнет 7-12 м/с. Столбик термометра опуститься до отметки +20°...+22°.

В Евпатории северный ветер до 12 м/с., столбик термометра днем покажет +21°…+23°. Переменная облачность.

На Южном берегу Крыма, а именно в городах-курортах Ялта и Алушта, хозяйничает северо-западный ветер, скорость которого составляет 6-12 м/с, порывы до +17°.

Днем на Южном берегу Крыма воздух прогреется до +19°…+22°. Синоптики обещают грозу и дождь.

Температуры воды в Черном море +14°…+16°.

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