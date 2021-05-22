В Крыму ищут одетого в красную футболку мужчину

Иван Хромов. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети очередное тревожное сообщение.

- Помогите найти человека! Пропал Хромов Иван Евгеньевич, 48 лет (1972 года рождения), город Симферополь, - сообщают волонтеры, отмечая, что он 20 мая этого года ушел из дома в неизвестном направлении.

Приметы Ивана Хромова: 183 сантиметр рост, худощавый, карие глаза, короткие темно-русые волосы.

Мужчина был одет в красную футболку и синие джинсы.

Всех, кто располагает информацией о мужчине, просят сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112.

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