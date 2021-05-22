Сергей Аксенов добрался до дворов Киевского района Симферополя

Аксенов отметил, что в целом люди довольны своей УК. Фото: пресс-служба главы РК.

В рамках рейдов по дворам Симферополя, глава республики Сергей Аксенов продолжил инспектировать Киевский район города. Осмотрев многоквартирные дома и придомовые территории домов № 3, 5, 5а, 5б на улице Бела Куна он отметил, что жители района в целом довольны качеством работы управляющей компании.

По просьбе местного актива Аксенов поручил запланировать строительство детской и спортивной площадок во дворе дома № 5а по улице Бела Куна.

Затем глава осмотрел территорию школы № 23, где сегодня идет ремонт, и подчеркнул, что необходимо построить школьный стадион.

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