В Симферополе снесут десятки самостроев

В городе нашли почти сотню самостроев.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Власти Симферополя приняли решение о сносе в городе 8 капитальных строений и 47 нестационарных объектов. Строения появились в столице незаконно.
Всего на рассмотрение комиссии администрации было вынесено 93 объекта: капстроения, торговые павильоны, гаражи, ворота, металлические конструкции и ограждения. Но по итогам голосования было решено снести восемь капитальных строений и 47 нестационарных объектов.
Сотрудники администрации нашли незаконные строения во время рейдов и с помощью бдительных граждан, сообщивших о самостроях.
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