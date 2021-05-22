Под Симферополем установили памятник Герою Советского Союза

Бюст Деминой в Симферопольском районе. Фото: ЧФ РФ.

В Симферопольском районе Крыма установлен памятник Герою Советского Союза Екатерине Деминой. В годы Великой Отечественной войны она служила санитаркой в морской пехоте и участвовала в боевых операциях.

Как сообщили в пресс-службе ЧФ РФ, открытие памятника состоялось на территории соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота в Симферопольском районе. Бюст установлен по инициативе командования Черноморского флота и авторов проекта «Аллея Российской Славы».

Демина родилась 22 декабря 1925 года. Участница Великой Отечественной войны с 1941 года. По окончании лечения после ранения в боях под Смоленском проходила службу на санитарном судне «Красная Москва». К званию Героя Советского Союза она представлялась дважды: в августе и декабре 1944 года. Однако удостоена его только в 1990 году в соответствие с указом Президента СССР.

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