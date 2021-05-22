Крым заявится на ПМЭФ с льготами для участников местной СЭЗ

Сергей Аксенов рассказал о деталях предстоящего форума.

Власти Крыма в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который состоится 2-5 июня, представят инвестиционные площадки на полуострове, а также меры поддержки бизнеса и льготы в свободной экономической зоне (СЭЗ), действующей в Крыму.

- Крым традиционно представит в своей экспозиции на форуме достижения региона и его потенциал. Объединяющая тема крымской экспозиции - семь лет со дня воссоединения Крыма с Россией, - сообщил ТАСС глава РК Сергей Аксенов. - Потенциальным инвесторам будет доступна информация об инвестиционных площадках, о действующих мерах поддержки бизнеса, льготах СЭЗ. Задать интересующий вопрос можно консультантам региона, в их роли выступят руководители региональных министерств и ведомств, менеджеры корпорации развития Республики Крым".

По словам главы региона, посетители крымского стенда познакомятся с реализованными на территории Крыма инвестиционными и инфраструктурными проектами.

Аксенов добавил, что в рамках четырех дней форума представители крымской делегации примут участие в мероприятиях деловой программы, проведут несколько встреч с бизнес-партнерами и коллегами из других регионов.

Кроме того, на полях форума будут подписаны соглашения о реализации инвестиционных проектов в Крыму в туристической, строительной, транспортной и других сферах. Точное количество соглашений и объем инвестиций будет озвучен ближе к дате проведения форума, отметил глава Крыма.

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